Rejoignez le chantier participatif de Villejames ! Rue des Salamandres Guérande

Rejoignez le chantier participatif de Villejames !

Rue des Salamandres En face de Woodshop Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 17:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Saviez-vous que la zone de Villejames à Guérande cache un patrimoine naturel remarquable et insoupçonné ?

L’Office Français de la Biodiversité (OFB) a récemment mis en lumière ces sites encore méconnus les affleurements rocheux abritent une flore locale fragile aujourd’hui menacée par la repousse des ajoncs et autres buissons.

Une mobilisation collective est essentielle pour préserver ce milieu naturel.

Le CPIE Loire Océane invite donc les salarié·es de Villejames à rejoindre un chantier participatif pour restaurer cette zone sensible.

Nous recherchons 20 volontaires pour nous aider à couper la végétation qui étouffe la flore locale et redécouvrir ce site sous un autre angle.

Vous serez guidés par Aurélie, chargée de mission environnement au CPIE Loire Océane qui vous formera aux techniques de restauration des milieux naturels.

Pourquoi en janvier ? Cette intervention doit avoir lieu avant la période de nidification des oiseaux.

Le chantier participatif est organisé sur un terrain de l’intercommunalité et il est soutenu et financé par CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo.



Inscrivez-vous sur notre site internet. .

Rue des Salamandres En face de Woodshop Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rejoignez le chantier participatif de Villejames ! Guérande a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT44