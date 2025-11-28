Rejoignez les festivités de Noël à Ploumagoar ! Face à la salle Hent-Per Ploumagoar

Rejoignez les festivités de Noël à Ploumagoar !

Les Festivités de Noël à Ploumagoar reviennent pour une 4ᵉ édition féerique. Dès la tombée de la nuit, la ville s’illumine et s’anime autour d’un marché de Noël chaleureux. Plus de quarante exposant·es artisan·es, créateur·rices et producteur·rices locaux proposeront décorations, bijoux, douceurs et idées cadeaux originales. Également, un large choix d’animations pour tous les âges. Les plus jeunes pourront se faire maquiller ou fabriquer des boules de Noël avec l’Amicale Laïque. Par ailleurs, le manège Hipponnette fera tourner les sourires dès le vendredi. En outre, la ludothèque proposera jeux géants et vente de jeux, tandis que le Salon du livre jeunesse invitera à la lecture et à la créativité avec ses ateliers de cartes de vœux et sa tombola. Au programme également, atelier de papier découpé pour les enfants dès 5 ans, spectacle La valse des flocons, stand de magie interactive. Sur place, vous pourrez vous régaler aux stands de crêpes, galettes-saucisses, vin chaud et autres spécialités. .

