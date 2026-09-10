Rejoignez l’île d’Ilur en embarquant sur un bateau du patrimoine !, Île d’Ilur, Île-d’Arz

Informations pratiques

Rejoignez l’île d’Ilur en embarquant sur un bateau du patrimoine ! Dimanche 20 septembre, 08h30 Île d’Ilur Morbihan

Journée complète : 30 € par personne.

Réservation obligatoire sur le site internet des bateaux.

Nombre selon la jauge des bateaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous trouverez ci-dessous l’organisation de cette journée à l’ïle d’Ilur

Embarquement – 9h00

Lieux d’embarquement :

• Port d’Arradon – 56610 Arradon → Lys Noir

• Port-Blanc – 56870 Baden → André Yvette

• Port-Navalo – 56640 Arzon → Krog E Barz

Rendez-vous 15 minutes avant le départ, à 8h45, sur le quai.

L’accueil des participants et le briefing de sécurité seront assurés par l’équipage avant le départ.

Navigation aller

9h00 : départ des différents ports.

11h00 : après environ deux heures de navigation jusqu’à l’île d’Ilur, les participants sont débarqués en annexe sur l’île.

Visite de l’île – Participation libre

• 11h30 – 12h30 : animation musicale dans la chapelle par Anne-Armelle Harnay et Virginie Bedrine.

• 13h30 – 14h30 : visite d’Ilur animée par le garde du littoral, Xavier Le Gallo (environ 1 heure).

• 14h30 – 15h30 : animation musicale dans la chapelle par Anne-Armelle Harnay et Virginie Bedrine.

Des jeux en bois, boules de pétanque, palets, transats, etc. seront également à disposition dans le village.

À prévoir : un pique-nique pour le repas du midi ainsi que des chaussures adaptées à la marche sur l’île.

Navigation retour

16h00 : il est temps de repartir en annexe pour rejoindre les bateaux.

Débarquement

18h00 : après environ deux heures de navigation à la voile, retour à terre dans les ports d’Arradon, Baden et Arzon.

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Tarif et réservation

Comme les années précédentes, nous souhaitons maintenir une homogénéité dans les offres, avec un tarif négocié et identique pour tous les bateaux : 30 € depuis 2023, au départ des différents ports.

Pour information, le Parc demande l’ouverture d’une billetterie en ligne sur le site internet de chaque bateau. Nous relaierons ensuite ces informations auprès du public, de la presse et sur nos réseaux sociaux.

Île d’Ilur Île d’Ilur 56840 Île-d’Arz Île-d’Arz 56840 Morbihan Bretagne http://www.parc-golfe-morbihan.bzh [{« type »: « link », « value »: « http://www.parc-golfe-morbihan.bzh »}] Au cœur du Golfe du Morbihan, l’île d’Ilur offre aux visiteurs une parenthèse hors du temps.

Accessible à la journée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, elle dévoile des paysages remarquables et une nature préservée.

D’une superficie d’environ 40 hectares, Ilur rassemble une étonnante diversité de paysages : bois, prairies, plage, estrans rocheux… Au fil des chemins, les visiteurs découvrent également un petit hameau qui semble avoir traversé le temps, conservant son visage du début du XXe siècle.

Située sur la commune de l’Île-d’Arz, Ilur est propriété du Conservatoire du littoral depuis 2008. Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan en assure la gestion et veille à préserver ses paysages, son patrimoine et sa remarquable biodiversité.

Entre terre et mer, patrimoine et nature, Ilur invite à prendre le temps d’observer, de se promener et de découvrir un autre visage du Golfe du Morbihan. Une île à part, où la beauté des paysages se conjugue avec une histoire et un patrimoine encore bien présent. Rejoignez l’île en embarquant sur un bateau du patrimoine !

3 bateaux et 3 ports de départ au choix :

Le Lys Noir (départ du port d’Arradon)

L’André Yvette (départ de Port Blanc)

Le Krog E Barz (départ de Port Navalo)

Rendez-vous 15 minutes avant le départ, à 8h45, sur le quai.

Vous trouverez ci-dessous l’organisation de cette journée à l’ïle d’Ilur

©Voiles du Golfe