Rejoignez notre stand Hari&Co pour un apéritif végétal et gourmand MONOPRIX BELVEDERE Paris

Rejoignez notre stand Hari&Co pour un apéritif végétal et gourmand MONOPRIX BELVEDERE Paris samedi 4 octobre 2025.

Rejoignez notre stand Hari&Co pour un apéritif végétal et gourmand Samedi 4 octobre, 10h00 MONOPRIX BELVEDERE Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T13:00:00

Goûtez la plancha Hari&Co composée de nems, empanadas, keftas et samossas. Et récupérez des bons de réductions immédiates valables sur l’ensemble de leurs produits !

MONOPRIX BELVEDERE 118-130 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Paris Île-de-France

Hari&Co propose une gamme apéritive à partager (ou non), sans modération !