Rejoignez notre stand Hari&Co pour un apéritif végétal et gourmand MONORPIX BOURG LA REINE Bourg-la-Reine

Rejoignez notre stand Hari&Co pour un apéritif végétal et gourmand Samedi 4 octobre, 14h00 MONORPIX BOURG LA REINE Hauts-de-Seine

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Goûtez la plancha Hari&Co composée de nems, empanadas, keftas et samossas. Et récupérez des bons de réductions immédiates valables sur l’ensemble de leurs produits !

MONORPIX BOURG LA REINE 8 Rue René Roeckel, 92340 Bourg-la-Reine Bourg-la-Reine 92340 Hauts-de-Seine Île-de-France

Hari&Co propose une gamme apéritive à partager (ou non), sans modération !