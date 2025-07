« .Rekord بب » Théâtre de l’Union Limoges Limoges

20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

2025-09-25 2025-09-27

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, Sumaya Al-Attia propose le spectacle « .REKORD ببي ».

Il s’agit d’une histoire de famille et de déracinement. Entre la France et l’Irak, entre 1966 et 1976. Bibi est française, Abdul est irakien. Iels ont un enfant, Phillipe.

Bibi vit en France et travaille comme sage-femme à la clinique Saint Roch à Montpellier. Abdul vit en Irak et travaille comme professeur à l’Université de Bagdad. Philippe a huit ans et vit avec sa mère et sa grand-mère à Clermont l’Hérault. En août 1966, Abdul propose à Bibi de quitter définitivement la France et le rejoindre en Irak. Bibi a accepté. Elle l’aimait. Philippe a suivi. .

