RÊL SOLI ZYGO BAR Nantes

RÊL SOLI ZYGO BAR Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 22:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

En solo, en duo ou en liveband, Rêl Soli est une chanteuse nantaise aux couleurs et aux mélanges hip-hop, neo-soul, soul, reggae. Elle chante, elle rap et change de langue en cours de route. Composé principalement en anglais, parsemé de français et de japonais, interprété avec une énergie solaire maximum, Rêl Soli propose un live éclectique, amenant le public à traverser multiples énergies et continents.FacebookInstagramYoutube

ZYGO BAR Nantes 44000