RELÂCHÉ D’ANIMAUX SAUVAGES DE L’HÔPITAL DE LA FAUNE SAUVAGE Saint-Guilhem-le-Désert

RELÂCHÉ D’ANIMAUX SAUVAGES DE L’HÔPITAL DE LA FAUNE SAUVAGE Saint-Guilhem-le-Désert samedi 30 août 2025.

RELÂCHÉ D’ANIMAUX SAUVAGES DE L’HÔPITAL DE LA FAUNE SAUVAGE

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Goupil Connexion, l’Hôpital de la faune sauvage et la Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert vous propose un relâché d’animaux sauvages faucons crécerelles, hiboux, chouette et bien d’autres oiseaux diurnes et nocturnes.

Venez admirer les l’envol de ces majestueux oiseaux, tout connaitre sur leurs modes de vies, leurs habitats, mais également leurs alimentations et bien d’autres choses encore !

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie

English :

Goupil Connexion, l’Hôpital de la Faune Sauvage and the Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert invite you to a wild animal release: kestrels, owls and many other diurnal and nocturnal birds.

Come and admire the flight of these majestic birds, and learn all about their lifestyles, habitats, food and much more!

German :

Goupil Connexion, das Wildtierkrankenhaus und die Stadtverwaltung von Saint-Guilhem-le-Désert bieten Ihnen eine Auswilderung von Wildtieren an: Turmfalken, Eulen, Käuze und viele andere Tag- und Nachtvögel.

Bewundern Sie die Flüge dieser majestätischen Vögel und erfahren Sie alles über ihre Lebensweise, ihre Lebensräume, aber auch ihre Ernährung und vieles mehr!

Italiano :

Goupil Connexion, l’Hôpital de la faune sauvage e la Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert organizzano una liberazione di animali selvatici: gheppi, gufi e molti altri uccelli diurni e notturni.

Venite a vedere questi maestosi uccelli alzarsi in volo e a conoscere il loro stile di vita, il loro habitat, la loro alimentazione e molto altro ancora!

Espanol :

Goupil Connexion, el Hôpital de la faune sauvage y la Mairie de Saint-Guilhem-le-Désert organizan una suelta de animales salvajes: cernícalos, lechuzas y muchas otras aves diurnas y nocturnas.

Venga a ver cómo surcan los cielos estas majestuosas aves y aprenda todo sobre su modo de vida, su hábitat, su alimentación y mucho más

L’événement RELÂCHÉ D’ANIMAUX SAUVAGES DE L’HÔPITAL DE LA FAUNE SAUVAGE Saint-Guilhem-le-Désert a été mis à jour le 2025-08-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT