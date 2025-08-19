Relâché de tortue à l’îlot Signal Anse Vata Nouméa

Anse Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 8500 – 8500 – 8500 XPF

Début : Mardi 2025-08-19 08:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

2025-08-19

Vivez une expérience inoubliable en participant au relâché d’une tortue marine soignée à l’Aquarium !

Anse Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.27.31 accueil@aquarium.nc

English :

Enjoy an unforgettable experience as you take part in the release of a sea turtle cared for at the Aquarium!

German :

Erlebe ein unvergessliches Erlebnis, indem du an der Auswilderung einer Meeresschildkröte teilnimmst, die im Aquarium gepflegt wird!

Italiano :

Vivete un’esperienza indimenticabile partecipando alla liberazione di una tartaruga marina curata all’Acquario!

Espanol :

¡Viva una experiencia inolvidable participando en la liberación de una tortuga marina cuidada en el Acuario!

