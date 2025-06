Relais de la journée olympique : Saint-Aignan de Grand Lieu accueille le relais – Salle de la Pavelle 18 juin 2025 10:15

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-18 10:15 – 10:45

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Du 17 juin au 20 juin, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Loire-Atlantique organise un Relais de la Journée Olympique à travers le département et Saint-Aignan de Grand Lieu y participe en accueillant le relais pour un temps cérémoniel ! Rendez-vous le mercredi 18 juin de 10h15 à 10h45 salle de la Pavelle, rue du Pressoir. Les cyclotouristes arriveront depuis Pont-Saint-Martin et repartiront ensuite en direction de Bouaye.Sur chacune des communes étapes (Saint-Julien de Concelles, Les Sorinières, Savenay, Nozay, Saint-Nazaire, un village d’animations et de démonstrations sportives est organisé.

Salle de la Pavelle 44860

0240264444