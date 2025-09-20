Relais de poste (visible de l’extérieur) Relais de Poste Morannes sur Sarthe-Daumeray

Relais de poste (visible de l’extérieur) Relais de Poste Morannes sur Sarthe-Daumeray samedi 20 septembre 2025.

Relais de poste (visible de l’extérieur) 20 et 21 septembre Relais de Poste Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Situé en haut du village, il permettait une halte au voyageur venant de Paris pour continuer vers Nantes. Sur sa façade, se trouve des trous appelés « boulins », nids accueillant des pigeons. Plus le nombre de boulins est important, plus le propriétaire est fortuné.

Relais de Poste Rue du Relais de Poste daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Daumeray Maine-et-Loire Pays de la Loire

Situé en haut du village, il permettait une halte au voyageur venant de Paris pour continuer vers Nantes. Sur sa façade, se trouve des trous appelés « boulins », nids accueillant des pigeons. Plus le…

Laura Bellanger