Relais du Houblon Haguenau

Relais du Houblon Haguenau jeudi 21 août 2025.

Bas-Rhin

Relais du Houblon Grand Rue Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-21 18:00:00

fin : 2025-08-21 23:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Le Relais du Houblon est de retour le 22 août !

Les courses du Relais du Houblon, qui se déroulent dans le cadre du Festival du Houblon, sont attendues chaque année par les coureuses et les coureurs l’occasion de passer un moment convivial et sportif au cœur du centre-ville de Haguenau. .

Grand Rue

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 67 19 elise.sonntag@agglo-haguenau.fr

English :

The Relais du Houblon returns on August 22!

German :

Die Hopfenstaffel ist am 22. August wieder da!

Italiano :

Il 22 agosto torna il Relais du Houblon!

Espanol :

¡El Relais du Houblon vuelve el 22 de agosto!

