Relais en continue Aquamosa Commercy

Rue Colonel Beltrame Commercy Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-24
L’Aquamosa organise les 10h de natation avec le CN Commercy, dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.
À cette occasion, la moitié de la caisse du jour sera reversée à une association engagée dans la lutte contre le cancer du sein.
Venez nager, encourager, ou simplement soutenir cette belle initiative !
Chaque longueur compte, chaque geste de solidarité aussi.Tout public
Rue Colonel Beltrame Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 9 71 00 77 03 aquamosa@vert-marine.com
English :
L’Aquamosa is organizing 10 hours of swimming with CN Commercy, as part of Pink October, the month to raise awareness of the fight against breast cancer.
On this occasion, half of the day’s takings will be donated to an association involved in the fight against breast cancer.
Come and swim, encourage or simply support this wonderful initiative!
Every length counts, and so does every gesture of solidarity.
German :
Das Aquamosa organisiert das 10-Stunden-Schwimmen mit dem CN Commercy im Rahmen des Rosa Oktobers, dem Monat, in dem das Bewusstsein für den Kampf gegen Brustkrebs geschärft wird.
Bei dieser Gelegenheit wird die Hälfte der Tageskasse an eine Organisation gespendet, die sich im Kampf gegen Brustkrebs engagiert.
Kommen Sie schwimmen, feuern Sie an oder unterstützen Sie einfach diese schöne Initiative!
Jede Länge zählt, jede Geste der Solidarität auch.
Italiano :
Aquamosa organizza 10 ore di nuoto con CN Commercy, nell’ambito di Pink October, il mese di sensibilizzazione alla lotta contro il cancro al seno.
Per l’occasione, metà dell’incasso della giornata sarà devoluto a un’associazione impegnata nella lotta contro il cancro al seno.
Venite a nuotare, a incoraggiare o semplicemente a sostenere questa grande iniziativa!
Ogni lunghezza conta, così come ogni gesto di solidarietà.
Espanol :
Aquamosa organiza 10 horas de natación con el CN Commercy, en el marco del Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre la lucha contra el cáncer de mama.
Para celebrarlo, la mitad de la recaudación de la jornada se donará a una asociación de lucha contra el cáncer de mama.
Ven a nadar, a animar o simplemente a apoyar esta gran iniciativa
Cada largo cuenta, al igual que cada gesto solidario.
