Relais en Récré Azerailles

Relais en Récré Azerailles samedi 13 septembre 2025.

Relais en Récré

Stade Michel Billod Azerailles Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 17:00:00

Venez profiter d’un après-midi de jeux, de défis et de bonne humeur en famille! Au programme: de nombreux jeux accessibles à tous, buvette et vente de pâtisserie sur place, lots à gagner pour petits et grands… Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Tarif: 2€ par personne (adultes et enfants de plus de 3 ans).

Inscription obligatoire auprès de Clémence Grandhomme au 07 89 80 04 22Tout public

Stade Michel Billod Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 89 80 04 22

English :

Come and enjoy an afternoon of games, challenges and family fun! On the program: numerous games open to all, refreshments and bake sales on site, prizes to be won by young and old… Children must be accompanied by a parent.

Price: 2? per person (adults and children over 3).

Please register with Clémence Grandhomme on 07 89 80 04 22

German :

Genießen Sie einen Nachmittag voller Spiele, Herausforderungen und guter Laune mit Ihrer Familie! Auf dem Programm stehen zahlreiche Spiele, die für alle zugänglich sind, eine Snackbar und ein Kuchenverkauf vor Ort, und es gibt Preise für Groß und Klein zu gewinnen… Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden.

Preis: 2 ? pro Person (Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren).

Anmeldung erforderlich bei Clémence Grandhomme unter 07 89 80 04 22

Italiano :

Venite a godervi un pomeriggio di giochi, sfide e buonumore in famiglia! In programma: tanti giochi aperti a tutti, punti di ristoro e vendita di dolci sul posto, premi in palio per grandi e piccini… I bambini devono essere accompagnati da un genitore.

Prezzo: 2? a persona (adulti e bambini sopra i 3 anni).

Iscriversi presso Clémence Grandhomme al numero 07 89 80 04 22

Espanol :

Venga a disfrutar en familia de una tarde de juegos, desafíos y buen humor En el programa: muchos juegos abiertos a todos, puestos de refrescos y venta de pasteles in situ, premios para grandes y pequeños… Los niños deben ir acompañados de sus padres.

Precio: 2? por persona (adultos y niños mayores de 3 años).

Inscríbase con Clémence Grandhomme en el 07 89 80 04 22

