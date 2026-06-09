Relais Mémoire de la 2ème DB et du Général Leclerc 2ème étage de la mairie Ville-sur-Illon jeudi 16 juillet 2026.

Ville-sur-Illon

Relais Mémoire de la 2ème DB et du Général Leclerc

2ème étage de la mairie 2 rue Général Ferry Ville-sur-Illon Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Relais Mémoire de la 2ème DB et du Général Leclerc.

Ouverture de l’exposition permanente, vous y découvrirez maquettes, cartes, plans et objets ainsi que des documents originaux qui évoquent l’épopée glorieuse du Général Leclerc et de la 2ème DB de l’AOF à Koufra, de la Tunisie au Maroc, de l’Angleterre au débarquement en Normandie puis la campagne de France et la bataille de chars de Dompaire. À La libération de Strasbourg et la prise de Berchtesgaden.Tout public

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2ème étage de la mairie 2 rue Général Ferry Ville-sur-Illon 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 65 33 quentin.coquillat88@gmail.com

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English :

Relais Mémoire de la 2ème DB et du Général Leclerc.

Opening of the permanent exhibition, you will discover models, maps, plans and objects, as well as original documents evoking the glorious epic of General Leclerc and the 2nd DB, from AOF to Koufra, from Tunisia to Morocco, from England to the Normandy landings, then the French campaign and the tank battle of Dompaire. À The liberation of Strasbourg and the capture of Berchtesgaden.

L’événement Relais Mémoire de la 2ème DB et du Général Leclerc Ville-sur-Illon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MIRECOURT