Relais nature Que nous racontent les fossiles Hostens
mardi 21 juillet 2026 · Hostens
Informations pratiques
Hostens
Relais nature Que nous racontent les fossiles
Relais nature Hostens Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Bac à fouille ou les petits et grands peuvent s’initier à la découverte de fossiles, coquillages… et à la géologie d’Hostens. Animation avec la réserve naturelle géologique de Saucats.
En accès libre tout l’après-midi, à partir de 6 ans .
Relais nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Relais nature Que nous racontent les fossiles
L’événement Relais nature Que nous racontent les fossiles Hostens a été mis à jour le 2026-07-07 par La Gironde du Sud