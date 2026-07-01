Informations pratiques

Hostens

Relais nature Que nous racontent les fossiles

Relais nature Hostens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Bac à fouille ou les petits et grands peuvent s’initier à la découverte de fossiles, coquillages… et à la géologie d’Hostens. Animation avec la réserve naturelle géologique de Saucats.

En accès libre tout l’après-midi, à partir de 6 ans .

Relais nature Hostens 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 71 79

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English : Relais nature Que nous racontent les fossiles

L’événement Relais nature Que nous racontent les fossiles Hostens a été mis à jour le 2026-07-07 par La Gironde du Sud