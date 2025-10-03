RELANÇONS LA CULTURE DU CHÂTAIGNIER SUR LE TERRITOIRE ! La Bogue d’Or Salle de la Mutuelle des Pays de Vilaine Redon

Salle de la Mutuelle des Pays de Vilaine 13 rue des Douves Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 22:00:00

2025-10-03

Arbres emblématiques de notre territoire, les châtaigniers vieillissent et beaucoup dépérissent.

Mais ils peuvent encore avoir un bel avenir ! Humus Fructus met en place un programme de plantations et d’actions en lien avec le Comité du Marron du Redon, le Comité d’Animation Peillacois et des agriculteurs. Venez nous rencontrer pour en parler et y participer !

Org. Association Humus Fructus. .

Salle de la Mutuelle des Pays de Vilaine 13 rue des Douves Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

