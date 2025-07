Relançons le podcast perchissime ! La Loupe

Relançons le podcast perchissime ! La Loupe samedi 12 juillet 2025.

Relançons le podcast perchissime !

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 14:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Perchissime est le magazine audio du Perche qui met en valeur des acteurs de notre région. Il a été mis en pause à la fin de l’hiver 2024-2025.

Mais Perchissime n’a dit son dernier mot ! Il peut renaitre collectivement.

Une réunion de présentation du projet est proposée le samedi 12 juillet.

.

6 RUE DU 17 JUIN 1944 La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 18 00 03 63 lemillefeuille.laloupe@gmail.com

English :

Perchissime is the Perche’s audio magazine which highlights the actors of our region. It was put on hiatus at the end of winter 2024-2025.

But Perchissime has not said its last word! It can be reborn collectively.

A meeting to present the project is scheduled for Saturday July 12.

German :

Perchissime ist das Audiomagazin aus dem Perche, das Akteure aus unserer Region vorstellt. Es wurde am Ende des Winters 2024-2025 in eine Pause geschickt.

Aber Perchissime hat noch nicht sein letztes Wort gesprochen! Es kann kollektiv wiedergeboren werden.

Ein Treffen zur Vorstellung des Projekts

Italiano :

Perchissime è la rivista audio della regione Perche che mette in risalto gli attori della nostra regione. È stata messa in pausa alla fine dell’inverno 2024-2025.

Ma Perchissime non ha detto la sua ultima parola! Può rinascere collettivamente.

Sabato 12 luglio si terrà un incontro di presentazione

Espanol :

Perchissime es la revista sonora de la región de Perche que pone de relieve a los actores de nuestra región. Se interrumpió a finales del invierno de 2024-2025.

Pero Perchissime no ha dicho su última palabra Puede renacer colectivamente.

El sábado 12 de julio se celebrará una reunión para presenta

L’événement Relançons le podcast perchissime ! La Loupe a été mis à jour le 2025-07-05 par OT DU PERCHE