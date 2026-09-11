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AGENDA · Tuffé Val de la Chéronne

Relations affectives, santé sexuelle et dépistage Tuffé Val de la Chéronne

mercredi 21 octobre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Complexe sportif, Impasse du plan d'eau
Ville
72160 Tuffé Val de la Chéronne
Département
Sarthe
Tarif

Tuffé Val de la Chéronne

Relations affectives, santé sexuelle et dépistage

Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21 15:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Actions de prévention par La Région à vos soins
9h30-12h puis 13h30-15h
Contraceptions, infos dépistage, sexualité, consentement, échange avec une infirmière spécialisée
Information et échanges sur le suivi gynécologique, prévention et dépistage des cancers   .

Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95  contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Relations affectives, santé sexuelle et dépistage Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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