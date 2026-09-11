Relations affectives, santé sexuelle et dépistage Tuffé Val de la Chéronne
mercredi 21 octobre 2026 · Tuffé Val de la Chéronne
Informations pratiques
Tuffé Val de la Chéronne
Relations affectives, santé sexuelle et dépistage
Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21 15:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Actions de prévention par La Région à vos soins
9h30-12h puis 13h30-15h
Contraceptions, infos dépistage, sexualité, consentement, échange avec une infirmière spécialisée
Information et échanges sur le suivi gynécologique, prévention et dépistage des cancers .
Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr
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English :
L’événement Relations affectives, santé sexuelle et dépistage Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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