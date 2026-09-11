Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Relations affectives, santé sexuelle et dépistage

Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 09:30:00

fin : 2026-10-21 15:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Actions de prévention par La Région à vos soins

9h30-12h puis 13h30-15h

Contraceptions, infos dépistage, sexualité, consentement, échange avec une infirmière spécialisée

Information et échanges sur le suivi gynécologique, prévention et dépistage des cancers .

Complexe sportif, Impasse du plan d’eau Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Relations affectives, santé sexuelle et dépistage Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude