Relax Max Harold Barbé Cholet vendredi 5 décembre 2025.

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06

Harold Barbé, humoriste et chroniqueur sur France Inter, est actuellement en tournée avec son nouveau spectacle Relax Max , tout en assurant régulièrement la première partie de Gad Elmaleh. Naturellement stressé, Harold prend un anxiolytique chaque soir à 23h, rangé précautionneusement dans son sac banane. Mais voilà, au Hellfest, dans un tourbillon de confusion, il échange sans y prêter attention sa banane avec celle de Max… et Max se perd sur le festival !Dans son spectacle, Harold revendique la joie d’être triste, nous raconte l’enfer des sorties scolaires, et nous dévoile que la déception commence toujours par un clin d’œil. Mais au fond, une seule question demeure où est Max ? Et, surtout, où est l’anxiolytique ? .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

