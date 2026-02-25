Relaxation contée Espace Sequoia Arbois

Relaxation contée

Espace Sequoia 15 Route de Villeneuve-d’Aval Arbois Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 18:00:00

fin : 2026-03-18 19:00:00

Date(s) :

2026-03-03 2026-03-18 2026-03-28

Une immersion douce et poétique pour apaiser le mental et relâcher les tensions.

La relaxation contée est un moment d’apaisement profond où la voix et l’histoire deviennent des guides vers le calme intérieur. À travers un conte choisi pour sa douceur et sa symbolique, vous êtes invité à relâcher les tensions, à ralentir le rythme et à laisser votre imagination ouvrir la porte du mieux-être. Ce temps suspendu permet de se recentrer, de respirer plus librement et de retrouver une sensation d’harmonie. Aucun prérequis il suffit de se laisser porter.

Inscriptions recommandées places limitées ! .

Espace Sequoia 15 Route de Villeneuve-d’Aval Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 06 89 47 bonjour@acceder-au-bien-etre.com

