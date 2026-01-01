Relaxation et étirements musculaire La Chal Saint-Jean-d’Arves

Relaxation et étirements musculaire

L’activité Relaxation et Étirements Musculaires propose un moment de détente et de récupération, combinant étirements doux et exercices de respiration.

Idéale pour relâcher les tensions et retrouver calme et bien-être.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 infos@sja73.com

English :

The Relaxation and Muscle Stretching activity offers a moment of relaxation and recovery, combining gentle stretching and breathing exercises.

Ideal for releasing tension and restoring calm and well-being.

