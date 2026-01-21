Relaxation et Sophrologie Eaux-Bonnes

Relaxation et Sophrologie

2 rue de l’église, AAS Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Détente de l’esprit et du corps Respiration profonde Assouplissement et Mobilisation articulaire. Gratuit Pour Adultes. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme .

2 rue de l’église, AAS Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

