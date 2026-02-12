Relaxation guidée avec l’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Relaxation guidée avec l’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer

Chapelle de l’église Saint Michel 23 rue de Beaurepaire Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

L’association de sauvegarde de l’église Saint Michel de Boulogne-Sur-Mer vous propose,

en partenariat avec SO’Zen Côte d’Opale, une séance de relaxation guidée sur le thème du printemps,

Au programme Un moment de détente pour se ressourcer dans un cadre historique et apaisant.

De 10h30 à 11h45

Tarif 12 € (adhérents) 15 € (non adhérents)

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’ASESM pour la restauration de l’église Saint Michel et de sa chapelle.

Conseils pour la séance

• Prévoyez une tenue confortable et de grosses chaussettes.

• Apportez un tapis, deux plaids, un coussin ou un oreiller.

Réservation obligatoire (nombre de places limité) .

Chapelle de l’église Saint Michel 23 rue de Beaurepaire Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 01 90 23 94 assosaintmichel62@gmail.com

