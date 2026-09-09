Relaxation guidée et Sonothérapie Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët
mercredi 9 septembre 2026 · Camping Les Grands Sables · Clohars-Carnoët
Informations pratiques
Clohars-Carnoët
Relaxation guidée et Sonothérapie
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:45:00
fin : 2026-09-09 19:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Séance de relaxation guidée (Yoga Nidra) et sonothérapie, dans un cadre naturel et apaisant.
Je vous partage des séances de relaxation profonde, au son de divers instruments aux propriétés vibratoires, pour une détente bienfaisante,ressourçante. Je m’accompagne de différents instruments rapportés de mes voyages tels que bols chantants, gong… Peggy,
Formée à la méditation et initiée à la sonothérapie en Inde.
Séances tous les mercredis à 17h45 sur réservation .
Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Relaxation guidée et Sonothérapie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Clohars-Carnoët (Finistère)
- Coup de pouce informatique Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët 9 septembre 2026
- Cours de Hatha Yoga Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët 10 septembre 2026
- Vente directe des Glaces de la Ferme Lieu-dit Kerliezec Clohars-Carnoët 12 septembre 2026
- Visite de la brasserie Octa Microbrasserie Octa Clohars-Carnoët 12 septembre 2026
- Tournoi de tennis de table Clohars-Carnoët 12 septembre 2026