Relaxation guidée et Sonothérapie Camping Les Grands Sables Clohars-Carnoët

Informations pratiques

Clohars-Carnoët

Relaxation guidée et Sonothérapie

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:45:00

fin : 2026-09-09 19:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Séance de relaxation guidée (Yoga Nidra) et sonothérapie, dans un cadre naturel et apaisant.

Je vous partage des séances de relaxation profonde, au son de divers instruments aux propriétés vibratoires, pour une détente bienfaisante,ressourçante. Je m’accompagne de différents instruments rapportés de mes voyages tels que bols chantants, gong… Peggy,

Formée à la méditation et initiée à la sonothérapie en Inde.

Séances tous les mercredis à 17h45 sur réservation .

Camping Les Grands Sables 22 Rue du Philosophe Alain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 39 94 43

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English :

L’événement Relaxation guidée et Sonothérapie Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS