Relaxation par l’hypnose Le nid qui danse Baignes

Relaxation par l’hypnose

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Un temps pour vous, un moment de pure détente, un moment où vous allez pouvoir mettre le bouton sur off , mettre de côté les tensions d’aujourd’hui, d’hier, de la semaine passée…

Grâce à la voix de Morgane, vous allez pouvoir ‘voyager’, vous détendre et repartir plus léger.

C’est un voyage fantastique au pays du lâcher prise, tout en restant conscient, tout au long de ce temps de profonde relaxation.

Sur inscription, don libre .

Le nid qui danse 1 ROUTE DE VELLE Baignes 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 45 90 contact@lenidquidanse.fr

