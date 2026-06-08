Saint-Brevin-les-Pins

RELAXATION POUR LES AIDANTS

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 14:30:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-15 2026-06-23

Parce qu’on prend souvent soin des autres avant de penser à soi…

Ces ateliers sont conçus comme une bulle de douceur pour les aidants.

Un moment pour ralentir, déposer la charge mentale, partager si on le souhaite et retrouver un peu d’énergie.

À travers des temps de relaxation, d’échanges et d’activités bien-être, chacun peut s’accorder une pause dans un quotidien souvent intense.

Ici, il n’y a rien à réussir.

Juste un espace pour souffler, se reconnecter à soi et repartir un peu plus léger. .

7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 02 13 20 contact@etsensdesoi.org

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English :

L’événement RELAXATION POUR LES AIDANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin