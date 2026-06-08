RELAXATION POUR LES AIDANTS Saint-Brevin-les-Pins
RELAXATION POUR LES AIDANTS Saint-Brevin-les-Pins lundi 8 juin 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
RELAXATION POUR LES AIDANTS
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 14:30:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-15 2026-06-23
Parce qu’on prend souvent soin des autres avant de penser à soi…
Ces ateliers sont conçus comme une bulle de douceur pour les aidants.
Un moment pour ralentir, déposer la charge mentale, partager si on le souhaite et retrouver un peu d’énergie.
À travers des temps de relaxation, d’échanges et d’activités bien-être, chacun peut s’accorder une pause dans un quotidien souvent intense.
Ici, il n’y a rien à réussir.
Juste un espace pour souffler, se reconnecter à soi et repartir un peu plus léger. .
7 allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 36 02 13 20 contact@etsensdesoi.org
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English :
L’événement RELAXATION POUR LES AIDANTS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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