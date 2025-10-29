Relaxation sensorielle Salle des fêtes d’Adilly Adilly
Relaxation sensorielle Salle des fêtes d’Adilly Adilly mercredi 29 octobre 2025.
Relaxation sensorielle
Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Un espace de relaxation sensoriel dédié aux familles, un moment calme et ressourçant entre parents et enfants.
Sur inscription
À côté de la salle des fêtes .
Salle des fêtes d’Adilly 2 Rue du Stade Adilly 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 41 63 72
English : Relaxation sensorielle
German : Relaxation sensorielle
Italiano :
Espanol : Relaxation sensorielle
L’événement Relaxation sensorielle Adilly a été mis à jour le 2025-10-16 par CC Parthenay Gâtine