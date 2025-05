Relaxation sonore à Mechmont – Les ondes de Tily Mechmont, 14 mai 2025 19:00, Mechmont.

Tarif : 10 10

Évadez-vous au cœur de cette pratique à la fois ancestrale et insolite qui utilise le pouvoir du son et des vibrations des instruments tel que les bols de cristal, tong drum, monochord, tambour océan, bols tibétains, voix, gong, flûte…pour apporter détente et relaxation.

Une relaxation sonore d’une heure, personnalisée rien que pour vous avec des sonorités aux couleurs multiples qui vous emmènent dans un voyage hors du temps.

Allongés ou assis confortablement, tout ce que vous avez à faire c’est vous laisser bercer par les sons et vibrations des instruments .

Réservation obligatoire.

Les ondes de Tily Le Bru

Mechmont 46150 Lot Occitanie lesondesdetily@gmail.com

English :

Escape to the heart of this ancient and unusual practice, which uses the power of sound and the vibrations of instruments such as crystal bowls, tong drum, monochord, ocean drum, Tibetan bowls, voice, gong, flute? to bring relaxation.

An hour of sound relaxation, personalized just for you, with multi-colored sounds that take you on a timeless journey.

Lying down or sitting comfortably, all you have to do is let yourself be lulled by the sounds and vibrations of the instruments.

Reservations essential.

German :

Entfliehen Sie in das Herz dieser uralten und ungewöhnlichen Praxis, die die Kraft des Klangs und der Vibrationen von Instrumenten wie Kristallklangschalen, Tong Trommeln, Monochord, Ocean Drums, tibetanischen Klangschalen, Stimmen, Gongs, Flöten usw. nutzt, um Entspannung und Erholung zu bringen.

Eine einstündige Klangentspannung, die nur für Sie personalisiert wird, mit Klängen in vielen Farben, die Sie auf eine Reise außerhalb der Zeit mitnehmen.

Sie müssen sich nur von den Klängen und Vibrationen der Instrumente berieseln lassen.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Fuggite nel cuore di questa pratica antica e insolita, che utilizza il potere del suono e le vibrazioni di strumenti come le ciotole di cristallo, il tamburo tong, il monocordo, il tamburo oceanico, le ciotole tibetane, la voce, il gong e il flauto per portare il rilassamento.

Una sessione di rilassamento sonoro di un’ora, personalizzata per voi, con suoni multicolori che vi porteranno in un viaggio senza tempo.

Sdraiati o comodamente seduti, non dovrete far altro che lasciarvi cullare dai suoni e dalle vibrazioni degli strumenti.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Escápese al corazón de esta práctica ancestral e insólita, que utiliza el poder del sonido y las vibraciones de instrumentos como los cuencos de cristal, el tambor tong, el monocordio, el tambor oceánico, los cuencos tibetanos, la voz, el gong, la flauta… para lograr la relajación.

Una sesión de relajación sonora de una hora, personalizada para usted, con sonidos multicolores que le llevarán a un viaje sin tiempo.

Tumbado o sentado cómodamente, sólo tiene que dejarse arrullar por los sonidos y las vibraciones de los instrumentos.

Imprescindible reservar.

