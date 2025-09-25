Relaxation sonore au tambour

Vouziers Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-01-07 2026-09-29

Idéal pour passer une soirée agréable, relâcher tensions et blocages. Le tambour est un instrument magnifique qui nous permet de déposer tout ce qui est lourd et chargé en nous, il réharmonise les différentes zones de notre corps grâce à ses magnifiques vibrations. Venez tester la relaxation aux tambours dans la douceur, avec les chants de mantras et du coeur qui accompagneront cette séance! Transats mis à votre disposition En cas de mauvais temps, séances à l’extérieur sous abris

.

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

English :

Ideal for spending a pleasant evening, releasing tension and blockages. The drum is a magnificent instrument that allows us to let go of all that is heavy and charged within us, reharmonizing the different zones of our body thanks to its magnificent vibrations. Come and try drum relaxation in a gentle way, with mantra and heart chants accompanying the session! Loungers at your disposal In case of bad weather, outdoor sessions under shelter

German :

Ideal, um einen angenehmen Abend zu verbringen, Spannungen und Blockaden zu lösen. Die Trommel ist ein wunderbares Instrument, das es uns ermöglicht, alles Schwere und Belastende in uns abzulegen. Sie harmonisiert die verschiedenen Bereiche unseres Körpers durch ihre wunderbaren Vibrationen. Testen Sie die sanfte Trommelentspannung mit Mantra- und Herzensgesängen, die diese Sitzung begleiten! Liegestühle stehen zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter finden die Sitzungen im Freien unter einer Überdachung statt

Italiano :

Ideale per trascorrere una piacevole serata, sciogliendo tensioni e blocchi. Il tamburo è un magnifico strumento che ci permette di lasciare andare tutto ciò che è pesante e carico dentro di noi, riarmonizzando le diverse aree del nostro corpo grazie alle sue magnifiche vibrazioni. Venite a provare il rilassamento del tamburo in modo dolce, con mantra e canti del cuore che accompagnano la sessione! Sdraio a disposizione In caso di maltempo, sessioni all’aperto al riparo

Espanol :

Ideal para pasar una velada agradable, liberando tensiones y bloqueos. El tambor es un magnífico instrumento que nos permite soltar todo lo que hay de pesado y cargado en nuestro interior. Rearmoniza las diferentes zonas de nuestro cuerpo gracias a sus magníficas vibraciones. Venga a probar la relajación del tambor de forma suave, con mantras y cantos del corazón que acompañan la sesión Tumbonas a su disposición En caso de mal tiempo, sesiones al aire libre bajo techo

