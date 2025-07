Relaxation sonore aux bols tibétains et olfactive aux huiles essentielles Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Relaxation sonore aux bols tibétains et olfactive aux huiles essentielles

Saint-Sulpice de Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-08-07 11:15:00

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-21 2025-08-28

Relaxation sonore aux bols tibétains et olfactive aux huiles essentiel avec Séverine Fanuel et Josette Leclerc.

Saint-Sulpice de Grimbouville Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 6 09 20 61 42

English : Relaxation sonore aux bols tibétains et olfactive aux huiles essentielles

Sound relaxation with Tibetan bowls and olfactory relaxation with essential oils with Séverine Fanuel and Josette Leclerc.

German :

Klangentspannung mit tibetanischen Klangschalen und Duftentspannung mit ätherischen Ölen mit Séverine Fanuel und Josette Leclerc.

Italiano :

Rilassamento sonoro con le ciotole tibetane e rilassamento olfattivo con gli oli essenziali con Séverine Fanuel e Josette Leclerc.

Espanol :

Relajación sonora con cuencos tibetanos y relajación olfativa con aceites esenciales con Séverine Fanuel y Josette Leclerc.

