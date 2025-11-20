Relaxation sonore avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé
Relaxation sonore avec Marine Rudra Priya
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère
Début : 2025-11-20 12:15:00
fin : 2025-11-20 13:00:00
2025-11-20
Une expérience sensorielle unique pour vous recentrer, relâcher les tensions et vous reconnecter à l’essentiel. .
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84
