Relaxation sonore rue des Nières Ébreuil

Relaxation sonore rue des Nières Ébreuil mercredi 9 juillet 2025 18:30:00.

Relaxation sonore

rue des Nières Plan d’eau des Nières Ébreuil Allier

Début : 2025-07-09 18:30:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09 2025-08-06

Détendez-vous avec une séance de Relaxation Sonore au Plan d’eau des Nières à Ébreuil, animée par Séverine de l’asso Yoga du Lotus. (prévoir tapis/couverture/chaise).

rue des Nières Plan d’eau des Nières Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 88 21 57 yogadulotus@gmail.com

English :

Relax with a session of Sound Relaxation at the Plan d’eau des Nières in Ébreuil, led by Séverine from the Lotus Yoga association (bring mat/blanket/chair).

German :

Entspannen Sie sich bei einer Klangentspannung am Plan d’eau des Nières in Ébreuil, die von Séverine vom Verein Yoga du Lotus geleitet wird (Matte/Decke/Stuhl mitbringen).

Italiano :

Rilassatevi con una sessione di rilassamento sonoro al Plan d’eau des Nières a Ébreuil, guidata da Séverine dell’associazione Lotus Yoga (portare tappetino/coperta/sedia).

Espanol :

Relájese con una sesión de Relajación sonora en el Plan d’eau des Nières de Ébreuil, dirigida por Séverine, de la asociación Lotus Yoga (traer esterilla/manta/silla).

