Relaxation Sonore en plein air

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

5 séances + 1 gratuite

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-12

2025-08-26

Karine, coach certifiée, vous propose de renouer avec votre vraie nature lors de séances de relaxation sonore.Pour tous les niveauxSur réservation uniquement. En cas de mauvais temps, la séance sera repoussée.

Vauloyer

Ballay 08400 Ardennes Grand Est +33 6 75 81 60 53

English :

Karine, certified coach, invites you to reconnect with your true nature during sound relaxation sessions.for all levelsOn reservation only. In case of bad weather, the session will be postponed.

German :

Karine, ein zertifizierter Coach, bietet Ihnen an, bei Klangentspannungssitzungen wieder mit Ihrer wahren Natur in Kontakt zu treten.Für alle NiveausNur mit Reservierung. Bei schlechtem Wetter wird die Sitzung verschoben.

Italiano :

Karine, coach certificata, vi invita a riconnettervi con la vostra vera natura durante le sessioni di rilassamento sonoro. In caso di maltempo, la sessione sarà rinviata.

Espanol :

Karine, coach diplomada, le invita a reconectar con su verdadera naturaleza durante sesiones de relajación sonora. En caso de mal tiempo, la sesión se pospondrá.

