Relaxation sonore – à la maison des sources Mauléon-Barousse, 8 juin 2025 16:00, Mauléon-Barousse.

Hautes-Pyrénées

Relaxation sonore à la maison des sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-08 16:00:00

fin : 2025-06-08 17:00:00

2025-06-08

Nouvel atelier à la Maison des Sources !

Voyage(z) en famille, au son de divers instruments qui apporte une relaxation profonde, un état de lâcher prise, détente, équilibre.

Ce voyage intérieur vous fera découvrir un autre univers par relaxation profonde amenant à un lâcher prise, apprendre à mieux respirer et à améliorer la concentration.

Adulte et Enfant dès 12 ans

Information et inscription obligatoire.

Contre indications femme enceinte -4mois et +8 mois, opération de 6mois, troubles épileptiques, pacemaker.

à la maison des sources MAULEON-BAROUSSE

Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

New workshop at Maison des Sources!

Journey(z) as a family, to the sound of various instruments that bring deep relaxation, a state of letting go, relaxation and balance.

This inner journey will introduce you to another universe, with deep relaxation leading to letting go, learning to breathe better and improving concentration.

Adults and children aged 12 and over

Information and registration required.

Contraindications: pregnant women under 4 months and over 8 months, operations under 6 months, epileptic disorders, pacemakers.

German :

Neuer Workshop im Maison des Sources!

Voyage(z) en famille, zum Klang verschiedener Instrumente, die eine tiefe Entspannung, einen Zustand des Loslassens, der Entspannung und des Gleichgewichts mit sich bringen.

Diese innere Reise führt Sie durch Tiefenentspannung in ein anderes Universum.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren

Informationen und Anmeldung erforderlich.

Gegenanzeigen: Schwangere bis 4 Monate und über 8 Monate, Operationen bis 6 Monate, Epilepsie, Herzschrittmacher.

Italiano :

Nuovo laboratorio alla Maison des Sources!

Viaggio in famiglia, al suono di vari strumenti che portano un profondo rilassamento, uno stato di lasciarsi andare, di rilassamento e di equilibrio.

Questo viaggio interiore vi introdurrà in un altro mondo di profondo rilassamento, aiutandovi a lasciarvi andare, a imparare a respirare meglio e a migliorare la vostra concentrazione.

Adulti e bambini a partire dai 12 anni

Informazioni e iscrizioni obbligatorie.

Controindicazioni: donne in gravidanza sotto i 4 mesi e sopra gli 8 mesi, operazioni sotto i 6 mesi, disturbi epilettici, pacemaker.

Espanol :

¡Nuevo taller en la Maison des Sources!

Viaje(z) en familia, al son de diversos instrumentos que aportan una relajación profunda, un estado de dejarse llevar, de relajación y de equilibrio.

Este viaje interior le introducirá en otro mundo de relajación profunda, le ayudará a soltarse, a aprender a respirar mejor y a mejorar su concentración.

Adultos y niños a partir de 12 años

Se requiere información e inscripción.

Contraindicaciones: embarazadas menores de 4 meses y mayores de 8 meses, operaciones menores de 6 meses, trastornos epilépticos, marcapasos.

