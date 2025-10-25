RELAXATION SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Profitez d’un voyage sonore pour vous détendre et vous ressourcer tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intrigants.

Enfants dès 8 ans et adultes

Tarif 20 €/personne ,SUR RESERVATION

à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Enjoy a journey of sound to relax and recharge your batteries, while discovering instruments as funny as they are intriguing.

Children aged 8 and over and adults

Price: ?20/person, BY RESERVATION

German :

Genießen Sie eine Klangreise, auf der Sie sich entspannen und neue Energie tanken können, während Sie lustige und faszinierende Instrumente kennenlernen.

Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene

Preis: 20 ?/Person ,AUF RESERVIERUNG

Italiano :

Godetevi un viaggio sonoro per rilassarvi e ricaricarvi, scoprendo strumenti tanto divertenti quanto intriganti.

Bambini a partire dagli 8 anni e adulti

Prezzo: € 20/persona, SU PRENOTAZIONE

Espanol :

Disfruta de un viaje sonoro para relajarte y recargar las pilas, mientras descubres instrumentos tan divertidos como intrigantes.

Niños a partir de 8 años y adultos

Precio: 20 euros/persona, CON RESERVA

