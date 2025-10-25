RELAXATION SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse
RELAXATION SONORE à la Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 25 octobre 2025.
RELAXATION SONORE
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 16:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Profitez d’un voyage sonore pour vous détendre et vous ressourcer tout en découvrant des instruments aussi drôles qu’intrigants.
Enfants dès 8 ans et adultes
Tarif 20 €/personne ,SUR RESERVATION
.
à la Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr
English :
Enjoy a journey of sound to relax and recharge your batteries, while discovering instruments as funny as they are intriguing.
Children aged 8 and over and adults
Price: ?20/person, BY RESERVATION
German :
Genießen Sie eine Klangreise, auf der Sie sich entspannen und neue Energie tanken können, während Sie lustige und faszinierende Instrumente kennenlernen.
Kinder ab 8 Jahren und Erwachsene
Preis: 20 ?/Person ,AUF RESERVIERUNG
Italiano :
Godetevi un viaggio sonoro per rilassarvi e ricaricarvi, scoprendo strumenti tanto divertenti quanto intriganti.
Bambini a partire dagli 8 anni e adulti
Prezzo: € 20/persona, SU PRENOTAZIONE
Espanol :
Disfruta de un viaje sonoro para relajarte y recargar las pilas, mientras descubres instrumentos tan divertidos como intrigantes.
Niños a partir de 8 años y adultos
Precio: 20 euros/persona, CON RESERVA
L’événement RELAXATION SONORE Mauléon-Barousse a été mis à jour le 2025-10-17 par OT de Neste-Barousse|CDT65