Relaxation sonore FJEP Vouziers
Relaxation sonore FJEP Vouziers mercredi 8 octobre 2025.
FJEP 15 Rue du Champ de Foire Vouziers Ardennes
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Ce soin à la sonothérapie aide à se débarrasser de toute négativité et à briser les chaînes de vos croyances, de vos conditionnements, en vous reconnectant à votre véritable nature et à votre âme.
FJEP 15 Rue du Champ de Foire Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
English :
This sonotherapy treatment helps to get rid of all negativity and break the chains of your beliefs and conditioning, reconnecting you to your true nature and soul.
German :
Diese Behandlung mit Klangtherapie hilft, alle Negativität loszuwerden und die Ketten deiner Überzeugungen und Konditionierungen zu sprengen, indem du dich wieder mit deiner wahren Natur und deiner Seele verbindest.
Italiano :
Questo trattamento di sonoterapia aiuta a liberarsi di tutta la negatività e a spezzare le catene delle convinzioni e dei condizionamenti, ricollegandosi alla propria vera natura e alla propria anima.
Espanol :
Este tratamiento de sonoterapia ayuda a deshacerse de toda negatividad y a romper las cadenas de sus creencias y condicionamientos, reconectándole con su verdadera naturaleza y su alma.
