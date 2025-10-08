Relaxation sonore FJEP Vouziers

Relaxation sonore FJEP Vouziers mercredi 8 octobre 2025.

Relaxation sonore

FJEP 15 Rue du Champ de Foire Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Ce soin à la sonothérapie aide à se débarrasser de toute négativité et à briser les chaînes de vos croyances, de vos conditionnements, en vous reconnectant à votre véritable nature et à votre âme.

.

FJEP 15 Rue du Champ de Foire Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88

English :

This sonotherapy treatment helps to get rid of all negativity and break the chains of your beliefs and conditioning, reconnecting you to your true nature and soul.

German :

Diese Behandlung mit Klangtherapie hilft, alle Negativität loszuwerden und die Ketten deiner Überzeugungen und Konditionierungen zu sprengen, indem du dich wieder mit deiner wahren Natur und deiner Seele verbindest.

Italiano :

Questo trattamento di sonoterapia aiuta a liberarsi di tutta la negatività e a spezzare le catene delle convinzioni e dei condizionamenti, ricollegandosi alla propria vera natura e alla propria anima.

Espanol :

Este tratamiento de sonoterapia ayuda a deshacerse de toda negatividad y a romper las cadenas de sus creencias y condicionamientos, reconectándole con su verdadera naturaleza y su alma.

L’événement Relaxation sonore Vouziers a été mis à jour le 2025-09-23 par Ardennes Tourisme