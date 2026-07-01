Relaxation/stretching, Espace fitness, piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray
jeudi 9 juillet 2026 · Espace fitness, piscine Marcel-Porzou · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Relaxation/stretching Jeudi 9 juillet, 16h15 Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime
Gratuit – Adultes. Espace fitness, rendez-vous dans le hall de la piscine Marcel-Porzou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T16:15:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T16:15:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00
Espace fitness, piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Pratique douce, essentielle pour retrouver détente et bien-être. L’espace d’un été Sport
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