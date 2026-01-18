Relax’son Salle des Fêtes Val-de-Livenne

Relax’son

Salle des Fêtes 78 Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

La méditation sonore peut être particulièrement utile pour la concentration. Les sons agissent comme un point d’ancrage pour l’attention, aidant à approfondir l’expérience méditative.

Participez à cette séance, aux sons d’une voix ou d’un instrument, encadrée par les musiciens adhérents du GDAR. .

Salle des Fêtes 78 Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61 gdar.estuaire@gmail.com

