Relax’son Salle des Fêtes Val-de-Livenne
Relax’son Salle des Fêtes Val-de-Livenne mercredi 21 janvier 2026.
Relax’son
Salle des Fêtes 78 Allée des Vignes Val-de-Livenne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
La méditation sonore peut être particulièrement utile pour la concentration. Les sons agissent comme un point d’ancrage pour l’attention, aidant à approfondir l’expérience méditative.
Participez à cette séance, aux sons d’une voix ou d’un instrument, encadrée par les musiciens adhérents du GDAR. .
Salle des Fêtes 78 Allée des Vignes Val-de-Livenne 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 10 70 61 gdar.estuaire@gmail.com
