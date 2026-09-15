Release party de l’album Insoluble Espace Noriac salle basse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Release party de l’album Insoluble

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04 21:45:00

Date(s) :

2026-11-04

Greyborn est un trio de rock né en 2021, influencé par le stoner et le doom. Après deux EPs sortis en 2022 et 2024 et un cinquantaine de concerts en France, le batteur-chanteur devient guitariste-chanteur en 2025. Toujours à la recherche d’un équilibre qui leur est propre entre mélodies épiques, atmosphères tantôt hypnotiques, tantôt lugubre, et lourdeur écrasante, ils sortent leur premier album le 20 novembre 2026 sur deux labels néo-aquitains, F2M Planet et Mrs Red Sound. Réservation en ligne. .

Espace Noriac salle basse 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Release party de l’album Insoluble

L’événement Release party de l’album Insoluble Limoges a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Limoges Métropole