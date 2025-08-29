Release Party d’Errance Project Marseille 2e Arrondissement

Release Party d’Errance Project Marseille 2e Arrondissement vendredi 29 août 2025.

Release Party d’Errance Project

Vendredi 29 août 2025 de 13h à 22h. 6 rue Duverger Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-29 13:00:00

fin : 2025-08-29 22:00:00

2025-08-29

La Release Party d’Errance Project, un événement marquant le lancement officiel de notre initiative artistique et culturelle.

Cette journée sera l’occasion de vous présenter Errance Project dans son ensemble ses origines, ses valeurs, ses ambitions et les espaces que nous dédierons à la création, aux résidences artistiques et à l’accueil du public.







Au programme







– 13h à 14h Conférence de presse exclusive, présentation du projet.

– 14h à 19h Visites des lieux par petits groupes, rencontres, discussions.

– 14h à 22h Performances musicales avec une sélection de DJs marseillais, et une proposition culinaire imaginée par notre chef.







Des rafraîchissements seront disponibles tout au long de la journée dans une ambiance conviviale et festive. .

6 rue Duverger Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Errance Project Release Party, an event marking the official launch of our artistic and cultural initiative.

German :

Die Release Party des Errance Project, eine Veranstaltung, die den offiziellen Start unserer künstlerischen und kulturellen Initiative markiert.

Italiano :

The Errance Project Release Party, un evento che segna il lancio ufficiale della nostra iniziativa artistica e culturale.

Espanol :

The Errance Project Release Party, un evento que marca el lanzamiento oficial de nuestra iniciativa artística y cultural.

