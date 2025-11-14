Release Party FLIGHT CNCLLD + Alhena Le Cargö Caen

Release Party FLIGHT CNCLLD + Alhena

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

FLIGHT CNCLLD est le nouveau projet du batteur Florent Marcadet (Carpenter Brut live, Hacride, Step In Fluid, ex-Klone) et du multi-instrumentiste/chanteur caennais Mars Carvalho (CODEX ANIMA, Wombat Supernova, Cemented Minds, ect), duo tout droit sorti de la scène alternative moderne.

Axé sur un mélange de guitares lourdes et de production électronique, leur premier single Skin Crawl met en lumière une voix alternant entre fragilité et colère viscérale, posée sur des grooves pointus qui mélangent musique du monde, musiques extrêmes et musique urbaine. Entre les fortes influences progressives de Karnivool, Porcupine Tree ou Leprous et leurs sonorités rappelant parfois le djent contemporain de Novelists ou Architects, FLIGHT CNCLLD combine son aspect metal avec un fort penchant emorap un beatmaking léché, des atmosphères planantes, et des mélodies mélancoliques au cœur du projet.

ALHENA

Formé en 2022 par Dorian (guitare/chant), Antoine (batterie) et Mathis (basse VI), Alhena est un groupe de rock émergent aux sonorités aussi bien percutantes qu’intimistes. La musique d’Alhena, profondément pensée pour être jouée en live, est une véritable invitation au lâcher-prise et à l’expulsion décomplexée de ses émotions.

Alhena sort son premier EP “Meant to Be”’ (5 titres) en septembre 2024, enregistré en Normandie et mixé et masterisé par Lucas Guérin. Le groupe travaille actuellement sur la composition de son 2e EP avec une direction artistique tournée davantage vers le noise/post-punk, à paraître début 2026. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

