RELEASE PARTY GIGIGI + SUKKUBE LE TAQUIN Toulouse

RELEASE PARTY GIGIGI + SUKKUBE

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2026-02-27 21:00:00

2026-02-27

GiGiGi est un trio jazz/rock où la clarinette basse, la guitare et la batterie s’entrelacent pour créer un son unique.

Sukkube (1994) est une DJ, musicienne et productrice française de musique électronique. Elle crée une techno mélodique et singulière à partir de synthétiseurs modulaires.

Porté par trois voix et des mélodies pop, GiGiGi explore des rythmes électro effrénés et un groove oscillant entre douceur et chaos.

Sukkkube s’inspire d’artistes tels que Portishead, Télépopmusik et Lady Starlight 7 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

English :

GiGiGi is a jazz/rock trio where bass clarinet, guitar and drums intertwine to create a unique sound.

Sukkube (1994) is a French DJ, musician and producer of electronic music. She creates melodic, singular techno using modular synthesizers.

