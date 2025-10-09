Release Party Glitch + Sovox · Tessina Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 9 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 23:00:00

2025-10-09

À l’occasion de la sortie de leur nouvel EP Cuprum, Glitch vous invite à leur Release Party le 9 octobre prochain. Ils seront accompagné·e·s pour l’occasion par leurs cher·e·s ami·e·s SovoX et Tessina

GLITCH Hypnotic Post-Punk Marseille, France

GLITCH, trio chevronné de la scène underground marseillaise, prépare la sortie de leur prochain EP intitulé Cuprum (cuivre en latin) le 9 octobre 2025. Ce nouvel opus s’inscrit dans la continuité de Lanterns, sorti en 2021, en plus mature et pêchu. Si l’ADN noisy et fantasmagorique reste présent, l’hypnotic post-punk de GLITCH assume davantage son côté enragé et léché tout à la fois. Un contraste qui s’accompagne d’un storytelling dans la conception du projet, depuis les lyrics jusqu’à l’identité visuelle qui définit le groupe. Brutal et mélodique, agressif et enlevé, GLITCH est un paradoxe permanent qui se démarque par son approche artistique totale sur scène il prend la forme d’une entité qui nous conte autant de mythes et fabulations que son esprit peut engendrer.





SOVOX Garage Rock Marseille, France

Le sulfureux trio marseillais vient de sortir son nouvel EP [MATTER OF TIME]. Ce nouvel opus suinte l’essence pure d’un rock navigant entre la désinvolture du garage, l’énergie survoltée du punk et les mélodies entêtantes d’une pop subtile. Issue d’une ville cataloguée tout sauf rock , ils nous prouvent, avec leurs bons arguments, que Marseille sait être résolument rock en l’illustrant fièrement en figure de proue, telle une étoile sur le maillot. SOVOX Du massif, du costaud avec plein d’échardes qui te rentrent dans la peau, te picotent et te secouent jusqu’au bout de la nuit, pas de l’allumette profilées ou du balsa! Mowno





TESSINA Rockfolk Celeste Marseille, France

Dans l’univers musical, il y a des constellations qui défient les catégories, et Tessina (au chant et aux instruments) accompagnée de Stella (à la batterie) est certainement l’une d’entre elles.

Ce projet propose un voyage sensoriel au travers des étoiles, où les sonorités orientales fusionnent avec des éléments rock détonants. Ensemble, Tessina et Stella transcendent les frontières de la musique conventionnelle, créant un univers sonore où la beauté se mêle à la force, où les émotions s’entrelacent avec les vibrations cosmiques. C’est une célébration de la diversité, une ode à la liberté artistique, une invitation à plonger dans les étoiles et à explorer l’infini.



Ouvrez donc vos agendas et bookez votre jeudi pour une soirée tout à fait électrique .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To celebrate the release of their new EP, Cuprum, Glitch invite you to their Release Party on October 9. They will be joined by their dear friends SovoX and Tessina

German :

Anlässlich der Veröffentlichung ihrer neuen EP Cuprum lädt Glitch euch zu ihrer Release Party am 9. Oktober ein. Begleitet werden sie dabei von ihren Freunden SovoX und Tessina

Italiano :

In occasione dell’uscita del loro nuovo EP, Cuprum, i Glitch vi invitano al Release Party del 9 ottobre. Alla festa si uniranno i loro cari amici SovoX e Tessina

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de su nuevo EP, Cuprum, Glitch te invita a su fiesta de presentación el 9 de octubre. Estarán acompañados por sus queridos amigos SovoX y Tessina

