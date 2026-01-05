RELEASE PARTY HECATE Montpellier

RELEASE PARTY HECATE

4 Rue Saint-Barthélémy Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Release Party le 31 janvier au Carrousel à partir de 19h !

Au programme de cette soirée Des Mythes & des Meufs

19H Vernissage d’une expo de Sarah Champs

20H30 Première partie Malina et Sabrina

21H Concert Hecate.

Embarquez pour HECATE et sa nouvelle Odyssée musicale !

A la barre, Marianne Griffon, sa voix et ses contrôleurs gèrent l’allure et le cap.

Elle chante pour retrouver l’amour, à la recherche de la sororité.

Elle chante sous la voix de l’écoféminisme enfin ressurgit.

Elle chante les mythes fondateurs, pour que le genre ne soit plus binaire et les histoires d’amour, amères.

Larguez vos amarres et vos préjugés !

Bienvenu.e.s à bord !

Entrée 5€ en prévente, 7€ sur place. .

4 Rue Saint-Barthélémy Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Release Party on January 31st at Le Carrousel from 7pm!

On the program for this Myths & Meufs evening:

7pm: Opening of an exhibition by Sarah Champs

8:30 pm: Opening act: Malina and Sabrina

9pm: Hecate concert.

