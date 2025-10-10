Release Party Kiwi Vandale et Tinaa QUAI DES CHAPS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 19:00 – 23:59

Gratuit : non Payant Tarfi plein : 20 eurosTarif Solidaire : 10 euros Adulte

Le trio rock nantais Kiwi Vandale vous invite à fêter la sortie de son tout premier EP, sobrement nommé Kiwi Vandale, le vendredi 10 octobre 2025 à Quai des Chaps (378 Rte de Sainte-Luce, 44300 Nantes). 19h : ouverture des portes20h : Tinaa (rap)21h30 : Kiwi Vandale (rock)23h : DJ Ghi (dance)01h : fermeture du site Bar sur place, CB acceptée

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/les-gens-qui-chantent/evenements/release-party-kiwi-vandale