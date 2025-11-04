Release Party : Mansion’s Cellar + Gondhawa Ubu Rennes Jeudi 5 février 2026, 20h30 Payant

Tous deux passés par les Trans Musicales, Mansion’s Cellar (Rennes) et Gondhawa (Angers) reviennent à l’Ubu jeudi 5 février 2026 à 20h pour célébrer la sortie de leurs albums.

Mansion’s Cellar : formation psychédélique entre Douarnenez et Rennes, mariant influences australo-californiennes et sonorités traditionnelles.

Gondhawa : power trio angevin, entre la folie du rock psyché, la beauté de mélodies d’inspiration orientale et l’énergie du garage.

### Mansion’s Cellar

Après des années à gratter dans les Loco’s Rock de Douarnenez, puis dans les salles Rennaises, Malo, Louka, Axel, Lény et Thomas ont naturellement érigé leur groupe de rock sous le nom Mansion’s Cellar, formation psychédélique mariant influences australo-californiennes (Osees, King Gizzard) et sonorités traditionnelles. Du rock, oui, mais avec du saxophone et du Saz, pour alimenter l’euphorie de la fête géante dans laquelle nous plonge leurs mélodies, comme une détonation rock résolument dansante.

[https://www.youtube.com/watch?v=zVjabW5NpRw&list=RDzVjabW5NpRw](https://www.youtube.com/watch?v=zVjabW5NpRw&list=RDzVjabW5NpRw)

### Gondhawa

Gondhawa est un power trio angevin formé en 2018, qui développe un brassage entre la folie du rock psyché, la beauté de mélodies d’inspiration orientale et l’énergie du garage.

Ils disent venir d’un monde nommé Gondhawa ola langue, le gondhawii, se veut universelle et emprunte des sonorités du Moyen-Orient, d’Asie, d’Europe et d’ailleurs.

En ressort une musique sincère et singulière guidée par l’héritage et l’amour du rock des 70’s, complétée par une furieuse tendance au mélange et à l’exploration via l’ajout d’instruments traditionnels comme le sanxian, luth d’ori­gine mongol, ou encore l’incorporation d’une guitare mi­crotonale les rapprochant de groupe tel que King Gizzard and the Lizzard Wizard ou Flamingods.

Après un premier album Kaampala (Stolen Body Records/ 2021), puis l’EP Maanthagori (Stolen Body Records/ 2022), Gondhawa s’est fait connaître hors des frontières de l’hexagone dans une session de la radio de Seattle KEXP enregistrée aux Transmusicales 2022.

Le groupe angevin a ensuite pris la route pour une cin­quantaine de concerts en 2023 et 2024 en France ainsi qu’en Europe (Espagne, Portugal, Suisse, Italie), avec plu­sieurs festivals: les Transmusicales, Levitation France, l’As­tral Festival de Bristol, Celebration Days,…

Après quelques mois de travail de l’ombre, Gondhawa re­vient avec un nouvel album, TÄKOMA, enregistré en sep­tembre 2024 au Studio Adjololo (Tinariwen, Omar Sosa, Tamikrest, …) mixé par Elliot Aschard et Steven Ludard du studio La Cuve (Stuffed Foxes, Fragile, Péniche, …) et masterisé par Peter Deimel au Black Box Studio.

[https://www.youtube.com/watch?v=kqouPpYnUwc&list=RDkqouPpYnUwc](https://www.youtube.com/watch?v=kqouPpYnUwc&list=RDkqouPpYnUwc)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-05T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-05T23:30:00.000+01:00

https://gosselico.fr/evenement/release-party-mansions-cellar-gondhawa/

Ubu 1 rue Saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine