Release Party Mathilde Tirard Projection + concert de musique électronique Moulin de la Caille Le Dorat

Moulin de la Caille La Caille Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

La journée se déroulera en 2 temps à 16h au cinéma du Dorat aura lieu la projection en avant première « My sweet Land » de Sareen Hairabedian. Pour Vrej, 11 ans, la vie dans son pays natal, l’Artsakh, est comme un paradis, mais lorsque la guerre reprendra, pourra-t-il porter les espoirs d’une nation sur ses jeunes épaules ? My Sweet Land est un documentaire écrit, coproduit, monté et réalisé par Sareen Hairabedian.

Au moulin de la Caille, à partir de 19h : restauration, buvette, jeux en bois et vente de créations. A 20h30 Concert de musique électronique. Sur sa voiture, Mathilde Tirard nous présentera en live son nouvel EP « Noro Marco Merco » entièrement réalisé à partir de matières sonores enregistrées en Arménie. Mi concert live, mi expérience cinématographique, venez découvrir l’EP au cœur d’un set immersif.

Dj VELW et le duo Thithan clôtureront la soirée avec un set techno. .

Moulin de la Caille La Caille Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 47 63 01 associationlacaille@gmail.com

