Release party Mickle Muckle + première partie, Le Cargö Caen

Release party Mickle Muckle + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Psyché nerveux ou punk minutieux, Mickle Muckle s’agite depuis 2018 avec son mic mac mal luné et une énergie prête à mordre.

Psyché nerveux ou punk minutieux, Mickle Muckle s’agite depuis 2018 avec son mic mac mal luné et une énergie prête à mordre.

Levé du mauvais pied après un trop long confinement, le groupe louche sur la création de son premier album depuis BROKE et LOST qui préparaient le terrain. Il fallait un peu de patience, prendre le temps de tenter des choses puis repartir de zéro.

Huit mois pour composer, pour s’aventurer à enregistrer autrement — quelques drum machines pour un son encore plus tendu, plusieurs micros pour capter le mouvement de la voix et tordre la matière jusqu’à ce que ça gratte, que ça pique et que ça rebondisse.

Un premier album envisagé comme un reset, marqué par l’errance mais surtout par l’urgence TIT FOR TAT, oeil pour oeil, pas le temps pour les regrets. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nervous psyche or meticulous punk, Mickle Muckle has been stirring since 2018 with his ill-tempered mic mac and an energy ready to bite.

L’événement Release party Mickle Muckle + première partie Caen a été mis à jour le 2025-12-22 par Calvados Attractivité