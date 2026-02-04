Release Party nouvel album de Mô’ti tëi Noktambul Rennes Jeudi 26 mars, 20h00 sur place

Mô’ti tëi est un auteur-compositeur-interprète folk-rock à l’univers singulier, nourri à la musique anglophone seventies. Autodidacte, il développe dès son plus jeune âge un style reconnaissable, porté par un jeu de guitare personnel et une voix unique. Après avoir exploré plusieurs formations, il lance en 2012 son projet solo, Mô’ti tëi.

Son premier album, Well Dressed Exile: Second Humming, voit le jour en 2021 et séduit immédiatement la critique. Il est diffusé sur des radios telles que FIP, France Bleu, le réseau Ferarock ainsi que de nombreuses antennes locales. Ce succès lui permet de se produire en solo ou en trio à travers la France, et de partager la scène avec des artistes reconnus comme Paul Personne, Keziah Jones, Tété, Rover, Axel Bauer, Moonlight Benjamin, Jil is Lucky, Will Barber ou encore Steve’n’Seagull. Mô’ti tëi se distingue également à l’international en se produisant en Corée du Sud à l’occasion de la Seoul Music Week.

En 2024, Mô’ti tëi entame l’enregistrement de son second album aux côtés de Marlon Soufflet (ingénieur du son), au sein de L’Étang Moderne (salle de spectacle à Rochefort-en-Terre), transformé pour l’occasion en studio d’enregistrement. Ce nouvel opus, très attendu, sortira le 20 mars 2026 en licence sur les labels ZRP-Kuroneko pour l’Europe et Quartier Général pour le continent Américain.

Il se produit sur scène au Noktambul pour fêter ce nouvel album en trio accompagné de Léna Rongione au Banjo, Choeurs et percus et de Benoît Macé à la basse, choeurs et percus.

[https://www.youtube.com/channel/UCVw0nXuhuGGq40DZzBHJFRQ](https://www.youtube.com/channel/UCVw0nXuhuGGq40DZzBHJFRQ)

